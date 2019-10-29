Парламент отклонил закон о разрешении менять отчество

Верховная рада Украины отклонила законопроект №0938 (№2018 в старом созыве, - ред.) "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о праве на изменение отчество". За такое решение проголосовали 284 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроектом предлагалось предусмотреть право лица по своему усмотрению изменять свое отчество так же, как свою фамилию и (или) собственное имя.

В решении профильного комитета подчеркивается, что ко второму чтению законопроекта так и не поступили правки.

"В процессе подготовки ко второму чтению к законопроекту предложений и замечаний субъектов права законодательной инициативы не поступало. В связи с этим комитет констатирует, что положения законопроекта не претерпели изменений по сравнению с редакцией, принятой за основу. Учитывая изложенное, комитет по вопросам правовой политики решил рекомендовать Верховной раде проект закона №0938 по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении отклонить", - указано в решении.

Напомним, в октябре 2016 года комитет парламента по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №2018 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о праве на изменение отчества".

Как писало РБК-Украина ранее, на пленарном заседании 1 июня Рада одобрила законопроект №2018, согласно которому лица, достигшие 16 лет, получают право изменять свое отчество по желанию так же, как и имя или фамилию.