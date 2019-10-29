Парламент відхилив закон про дозвіл змінювати по батькові

Верховна рада України відхилила законопроект №0938 (№2018 в старому скликанні, - ред.) "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на зміну по батькові". За таке рішення проголосували 284 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроектом пропонувалося передбачити право особи на власний розсуд змінювати своє по батькові так само, як і своє прізвище та (або) власне ім’я.

У рішенні профільного комітету підкреслюється, що до другого читання законопроекту так і не надійшли правки.

"У процесі підготовки до другого читання до законопроекту пропозицій та зауважень від суб’єктів права законодавчої ініціативи не надходило. У зв’язку з цим комітет констатує, що положення законопроекту не зазнали змін у порівнянні із редакцією, прийнятою за основу. Враховуючи викладене, комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній раді проект закону №0938 за результатами розгляду законопроекту в другому читанні відхилити", - вказано у рішенні.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року комітет парламенту з питань правової політики і правосуддя рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроект №2018 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на зміну по батькові".

Як писало РБК-Україна раніше, на пленарному засіданні 1 червня Рада схвалила законопроект №2018, згідно з яким особи, які досягли 16 років, отримують право змінювати своє по батькові за бажанням так само, як і своє ім'я або прізвище.