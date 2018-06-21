Парламент схвалив закон про запуск ВАКС

Законом передбачається створити Вищий антикорупційний суд із місцезнаходженням у Києві

Парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС), передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 265 нардепів.

Законом передбачається створити Вищий антикорупційний суд із місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням і діяльністю. При цьому підкреслюється, що витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, будуть здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.

У розділі "Прикінцеві положення" уточнюється, що даний закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування. Кабінету міністрів України доручається здійснити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державній судовій адміністрації - вжити заходів, необхідних для реалізації документа.

Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів Америки привітав закон про антикорупційний суд.

Варто зазначити, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує від України скасування суперечливої ​​норми про апеляцію у законі "Про Вищий антикорупційний суд".