Парламент схвалив закон про запуск ВАКС

Законом передбачається створити Вищий антикорупційний суд із місцезнаходженням у Києві
Парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС), передає кореспондент РБК-Україна.
За документ проголосували 265 нардепів.
Законом передбачається створити Вищий антикорупційний суд із місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням і діяльністю. При цьому підкреслюється, що витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, будуть здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.
У розділі "Прикінцеві положення" уточнюється, що даний закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Кабінету міністрів України доручається здійснити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державній судовій адміністрації - вжити заходів, необхідних для реалізації документа.
Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів Америки привітав закон про антикорупційний суд.
Варто зазначити, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує від України скасування суперечливої норми про апеляцію у законі "Про Вищий антикорупційний суд".