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Парламент схвалив закон про звільнення членів Нацради за основу

Новини » Політика    19.09.2019 - 10:51
Парламент схвалив закон про звільнення членів Нацради за основу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом передбачається забезпечити безперервність функціонування нацрегулятора

Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2036 про зміни до закону про Національну раду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект підтримали 292 нардепа. Також Рада проголосувала за його підготовку до другого читання за скороченою процедурою.

Проектом закону передбачається забезпечити безперервність функціонування відомства шляхом надання члену Нацради права виконувати обов'язки до призначення нового члена і закріплюється обов'язковість одночасного призначення членів Національної ради на всі вакантні посади.

При цьому нинішній порядок передбачає двомісячну відсутність членів відомства, а це може привести до зупинки роботи Національної ради як постійно діючого колегіального органу.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді прийняти законопроект №2036 про зміни до закону про Національну раду з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради.

Нагадаємо, профільний комітет пропонував нардепам в середу прийняти законопроект про процедуру звільнення і призначення членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Додамо також, раніше комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендував Верховній раді 8 скликання удосконалити процедуру відбору кандидатур на посади членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

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