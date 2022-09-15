UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламент одобрил. Швейцария купит истребители F-35 на 5,5 млрд долларов

Фото: Швейцария купит 36 истребителей F-35 на 5,5 млрд долларов (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Швейцарский парламент окончательно одобрил покупку 36 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning на сумму в 5,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.Ch.

В прошлом году Швейцария выбрала F-35 в качестве своего истребителя следующего поколения. В стране даже был запланирован референдум с вопросом о целесообразности такой дорогой разовой покупки, направленной на оборону страны.

Позже в правительстве заявили, что подпишут контракт до референдума в связи с тем, что после истечения срока действия первоначального предложения самолеты подорожают. Ранее также Финляндия подписала контракт на покупку 64 самолетов F-35A, Германия анонсировала покупку 35 аналогичных самолетов, а Канада увеличит свой воздушный флот на 88 F-35A в ближайшие годы.

Ранее стало известно, что Минобороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был произведен из нелицензированного китайского сырья.

Также сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияСоединенные Штаты Америки