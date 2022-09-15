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Парламент схвалив. Швейцарія купить винищувачі F-35 на 5,5 млрд доларів

Фото: Швейцарія купить 36 винищувачів F-35 на 5,5 млрд доларів (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Швейцарський парламент остаточно схвалив покупку 36 винищувачів Lockheed Martin F-35A Lightning на суму в 5,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.Ch.

Минулого року Швейцарія вибрала F-35 в якості свого винищувача наступного покоління. У країні навіть був запланований референдум з питанням про доцільність такої дорогої разової покупки, спрямованої на оборону країни.

Пізніше в уряді заявили, що підпишуть контракт до референдуму у зв'язку з тим, що після закінчення терміну дії первинної пропозиції літаки подорожчають. Раніше також Фінляндія підписала контракт на покупку 64 літаків F-35A, Німеччина анонсувала покупку 35 аналогічних літаків, А Канада збільшить свій повітряний флот на 88 F-35A в найближчі роки.

Раніше стало відомо, що Міноборони США припинило брати на озброєння винищувачі F-35 після того, як виявилося, що використовуваний в двигуні магніт був проведений з неліцензованої китайської сировини.

Також повідомлялося, що Держдепартамент США схвалив продаж Німеччині винищувачів F-35, боєприпасів та супутнього обладнання на 8,4 мільярда доларів.

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