Парламент схвалив. Швейцарія купить винищувачі F-35 на 5,5 млрд доларів

Минулого року Швейцарія вибрала F-35 в якості свого винищувача наступного покоління. У країні навіть був запланований референдум з питанням про доцільність такої дорогої разової покупки, спрямованої на оборону країни.

Пізніше в уряді заявили, що підпишуть контракт до референдуму у зв'язку з тим, що після закінчення терміну дії первинної пропозиції літаки подорожчають. Раніше також Фінляндія підписала контракт на покупку 64 літаків F-35A, Німеччина анонсувала покупку 35 аналогічних літаків, А Канада збільшить свій повітряний флот на 88 F-35A в найближчі роки.