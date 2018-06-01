Парламент Нидерландов признал Россию виновной в катастрофе МН17

С такой позицией согласился даже лидер пророссийской оппозиционной партии

Палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом. Об этом сообщает нидерландское издание NOS.nl.

Как сообщается, такое решение депутаты приняли в ходе дебатов, состоявшихся в четверг при участии министра иностранных дел Стефа Блока, сообщает

Стоит отметить, что позицию Нидерландов и Австралии по МН17 поддержали не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты. В частности Тьерри Боде, лидер партии "Форум за демократию", которая становится на сторону России по целому ряду вопросов и является враждебной к Евросоюзу. При этом, признавая результаты расследования следственных тщательными и правдоподобными, он заметил, что остается "в поиске правды".

Однако, несмотря на единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и правая "Партия свободы" (PVV).

Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бальгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.

В то же время несколько оппозиционных партий считают, что необходимо привести к ответственности Украину, поскольку она не закрыла свое воздушное пространство в зоне проведения боевых действий.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что на сегодня нет доказательств, достаточных для привлечения к ответственности Украины и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы. Он добавил, что "не исключает ответственности Украины" в будущем.

Вместе с тем Блок добавил, что решение Нидерландов признать вину России превратило страну в объект распространения дезинформации со стороны РФ.

Напомним, 24 мая, Совместная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) сообщила, что рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году сбили из "Бука" российской 53 бригады, которая дислоцируется в городе Курск.

Признать свою вину в катастрофе лайнера Россию призвали многие государства мира, а также страны блока НАТО.