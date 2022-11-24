UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму

Фото: парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму, а її дії в Україні названі тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Trouw.

"Палата представників визнала Росію державою-спонсором тероризму через війну в Україні", - йдеться в повідомленні.

Видання стверджує, що відповідне рішення підтримала більшість партій.

Крім того, переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання росіян.

Також повідомлялося, що політичні групи Європейського парламенту погодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні