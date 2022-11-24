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Парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма

Фото: парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия в Украине названы терроризмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trouw.

Издание утверждает, что соответствующее решение поддержали большинство партий.

Кроме того, подавляющее большинство партий поддерживают политику правительства по поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной сферах.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян.

Также сообщалось, что политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

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