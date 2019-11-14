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Парламент Молдови затвердив новий уряд

Новини » Політика     14.11.2019 - 14:24
Парламент Молдови затвердив новий уряд
Фото: парламент Молдови (agepi.gov.md)

За кабінет Кіку проголосували 62 з 101 депутата

Парламент Молдовы на засіданні проголосувала за затвердження нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Іоном Кіку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як повідомляється, за кабінет Кіку проголосували 62 з 101 депутата. Новий уряд підтримали депутати від Партії соціалістів і Демократичної партії. Проти голосували депутати перейшов в опозицію блоку ACUM. Депутати від партії "Шор" від голосування утрималися.

В уряд, крім прем'єр-міністра Кіку, увійшли віце-прем'єр, міністр фінансів Серджіу Пушкуца, віце-прем'єр з реінтеграції Олександру Фленкя, міністр економіки Анатол Вусатий, міністр внутрішніх справ Павло Войко, міністр юстиції Тадей Нагачевський, міністр закордонних справ Ауреліо Чокой, міністр оборони Віктор Гайчук, міністр освіти, культури і досліджень Корнеліу Попович, міністр охорони здоров'я і соціального захисту Віоріка Думбревяну і міністр сільського господарства Іон Пержило. Шість з одинадцяти міністрів до Кабміну працювали радниками президента Ігоря Додона.

"Я дякую за висунення моєї кандидатури і за розуміння того, як важливо призначити уряд. Молдова стоїть на порозі зими і зовсім до неї не готова. Немає проекту бюджету, немає нічого. Безвідповідальна і необґрунтована відставка кваліфікованих кадрів, паралізувала діяльність держустанов. Якщо політична криза останніх днів затягнеться, він може привести до серйозних наслідків", - заявив Кіку.

Нагадаємо, парламент Молдови проголосував за відставку уряду прем'єра Майї Санду. Вотум недовіри схвалили 63 депутати з 101. Прозахідний уряд під керівництвом Санду пропрацював п'ять місяців.

Раніше парламент Румунії проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном.

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