ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Парламент Молдовы урезал полномочия президента перед инаугурацией Санду

Автор: Дмитрий Левицкий

Парламент Молдавии урезал полномочия президента страны после победы Майи Санду на выборах. Парламент вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности Молдовы.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Согласно принятому сегодня закону, контролировать деятельность Службы информации и безопасности теперь будет парламент страны. Парламент также будет назначать директора ведомства сроком на 5 лет.

Авторами проекта закона были двое депутатов от правящего блока социалистов, который находится под контролем действующего президента Игоря Додона. Против скандального закона выступила партии Санду и Ренато Усатого.

Напомним, Санду назвала инициативу парламента урезать полномочия президента попыткой захвата власти в Молдове. Она призвала жителей страны выйти на акции протеста из-за этого законопроекта.

Как известно, Санду победила на выборах президента Молдовы. ЦИК Молдовы уже утвердил результаты голосования, но Конституционный суд пока их не признал.

Однако инаугурация Санду планируется на 24 декабря. Из-за пандемии коронавируса церемония будет не многолюдной.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МолдоваполномочияМайя СандуПрезидент