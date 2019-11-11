Парламент Молдовы рассмотрит вотум недоверия правительству

Фото: парламент Молдовы (agepi.gov.md)

Заседание состоится 12 ноября в 10:00

Парламент Молдовы во вторник утром, 12 ноября, рассмотрит вотума недоверия правительству Майи Санду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Noi.md.

Заседание парламента, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об отставке правительства Санду, состоится в 10:00.

Ранее молдавские социалисты отвергли предложение премьер-министра Майи Санду по выходу из кризиса, который сложился из-за противоречий вокруг проекта поправок к закону "О прокуратуре".

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова договорилась с руководством российской компании "Газпром" о поставках газа в обход Украины. По его словам, с "Газпромом" были достигнуты принципиальные договоренности о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года.

Напомним, молдавского олигарха и бывшего лидер Демократической партии Владимира Плахотнюка объявили в международный и межгосударственный розыск. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного 243 ст. (3) б) Уголовного кодекса Республики Молдова - отмывание денег в особо крупных размерах.

Кроме того, Молдава требует замены миротворцев Российской Федерации на миссию гражданских наблюдателей. Молдавская сторона считает, что присутствие российских военных в Приднестровье противоречит конституции страны и настаивает на их выводе из региона.