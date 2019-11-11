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Парламент Молдови розгляне вотум недовіри уряду

Новини » Політика     11.11.2019 - 20:35
Парламент Молдови розгляне вотум недовіри уряду
Фото: парламент Молдови (agepi.gov.md)

Засідання відбудеться 12 листопада о 10:00

Парламент Молдови у вівторок вранці, 12 листопада, розгляне вотуму недовіри уряду Майї Санду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Noi.md.

Засідання парламенту, в ході якого буде розглянуто питання про відставку уряду Санду, відбудеться в 10:00.

Раніше молдавські соціалісти відкинули пропозицію прем'єр-міністра Майї Санду по виходу з кризи, яка склалася із-за протиріч навколо проекту поправок до закону "Про прокуратуру".

Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив, що Молдова домовилася з керівництвом російської компанії "Газпром" про постачання газу в обхід України. За його словами, з "Газпромом" були досягнуті принципові домовленості про продовження контракту на поставку природного газу з січня 2020 року.

Нагадаємо, молдавського олігарха і колишнього лідер Демократичної партії Володимира Плахотнюка оголосили в міжнародний і міждержавний розшук. Його звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого 243 ст. (3) б) Кримінального кодексу Республіки Молдова - відмивання грошей в особливо великих розмірах.

Крім того, Молдава вимагає заміни миротворців Російської Федерації на місію цивільних спостерігачів. Молдавська сторона вважає, що присутність російських військових в Придністров'ї суперечить конституції країни і наполягає на їх виведення з регіону.

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