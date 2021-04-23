Парламент Молдовы отозвал главу Конституционного суда. Санду собрала Совбез

Также сообщается, что сегодня молдавский парламент отозвал указ о назначении Маноле по своей квоте. Она в последнее время занимала пост главы Конституционного суда. Решение парламента должно вступить в силу и быть исполнено с момента принятия, голосование поддержала партия ПСРМ, лидером которой является экс-президент Игорь Додон, и платформа Pentru Moldova.

"На заседании обсудят угрозу подрыва конституционного строя в Молдове", - сообщили в пресс-службе президента Санду.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент. По решению суда, парламент нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Санду пытается сформировать правительство с момента своей инаугурации.

При этом в Молдове до 30 мая действует режим чрезвычайного положения, поэтому распустить парламент нельзя. Правительство приняло решение ввести режим чрезвычайного положения с 1 апреля.