Парламент Молдови відкликав голову Конституційного суду. Санду зібрала Радбез

Також повідомляється, що сьогодні молдавський парламент відкликав указ про призначення Маноле за своєю квотою. Вона останнім часом займала посаду голови Конституційного суду. Рішення парламенту має набути чинності і бути виконане з моменту прийняття, голосування підтримала партія ПСРМ, лідером якої є екс-президент Ігор Додон, і платформа Pentru Moldova.

"На засіданні обговорять загрозу підриву конституційного ладу в Молдові",-повідомили в прес-службі президента Санду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. За рішенням суду, парламент треба розпустити на підставі того, що немає можливості сформувати уряд. Санду намагається сформувати уряд з моменту своєї інавгурації.

При цьому в Молдові до 30 травня діє режим надзвичайного стану, тому розпустити парламент не можна. Уряд прийняв рішення ввести режим надзвичайного стану з 1 квітня.