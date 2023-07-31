Парламент Молдови розгляне продовження режиму надзвичайного стану ще на 60 днів

Парламент Молдови на засіданні у понеділок, 31 липня, розгляне ініціативу Кабінету міністрів щодо продовження в країні режиму надзвичайного стану ще на 60 днів. Подібні заходи пов'язані з триваючою війною РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання tv8.md.
Засідання депутатів стане останнім у весняно-літній сесії.
В уряді Молдови пояснили необхідність продовження НС ризиками, що зберігаються, для національної безпеки країни.
Як йдеться в документі щодо ініціативи, Молдова залишається під ризиком гібридної війни, "просування неправдивої інформації, маніпуляції у військових цілях і міжетнічному насильстві".
"Водночас війна в Україні може перешкодити постачанням до Молдови природного газу та електроенергії", - йдеться у документі.
У Молдові ввели надзвичайний стан на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, і тепер постійно продовжують.
Під час НП, згідно із законодавством країни, влада має право на:
Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду повідомила, що РФ усіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб за прикладом Білорусі використати територію країни у війні проти України.
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