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Парламент Молдови розгляне продовження режиму надзвичайного стану ще на 60 днів

Фото: парламент Молдови (wikimedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Парламент Молдови на засіданні у понеділок, 31 липня, розгляне ініціативу Кабінету міністрів щодо продовження в країні режиму надзвичайного стану ще на 60 днів. Подібні заходи пов'язані з триваючою війною РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання tv8.md.

Засідання депутатів стане останнім у весняно-літній сесії.

В уряді Молдови пояснили необхідність продовження НС ризиками, що зберігаються, для національної безпеки країни.

Як йдеться в документі щодо ініціативи, Молдова залишається під ризиком гібридної війни, "просування неправдивої інформації, маніпуляції у військових цілях і міжетнічному насильстві".

"Водночас війна в Україні може перешкодити постачанням до Молдови природного газу та електроенергії", - йдеться у документі.

Режим НП у Молдові

У Молдові ввели надзвичайний стан на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, і тепер постійно продовжують.

Під час НП, згідно із законодавством країни, влада має право на:

  • запровадження спеціального режиму в'їзду та виїзду до/з країни
  • може встановити особливий режим використання повітряного простору
  • встановити спеціальний режим пересування Молдовою
  • екстрадувати людей, чия присутність може бути небезпечною для безпеки країни
  • тимчасово евакуювати громадян із зон, що становлять небезпеку, створювати місця тимчасового розміщення для евакуйованих громадян
  • встановлювати спеціальний режим роботи для економічних агентів та держустанов
  • забороняти збори та маніфестації
  • забороняти створення воєнізованих організацій
  • мають право за необхідності проводити раціоналізацію споживання харчових продуктів та предметів першої необхідності
  • можуть за необхідності тимчасово призупиняти постачання газу та електрики питної води
  • можуть приймати рішення, щоб забезпечити населення газом та електроенергією
  • координувати роботу ЗМІ, щоб правильно інформувати населення здійснювати заходи щодо боротьби з фейковими новинами
  • забороняти звільнення працівників
  • змінювати процедуру відставки керівництва економічних агентів та держустанов
  • залучати громадян у роботу на благо суспільства
  • реквізувати майно для боротьби з наслідками ситуації, через яку оголошено НП
  • захищати інфраструктуру
  • керувати потоком мігрантів
  • вчиняти інші необхідні дії
  • отримувати та керувати зовнішньою допомогою на час НС.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду повідомила, що РФ усіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб за прикладом Білорусі використати територію країни у війні проти України.

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МолдоваНадзвичайний стан