Парламент Молдови розгляне продовження режиму надзвичайного стану ще на 60 днів

Засідання депутатів стане останнім у весняно-літній сесії.

В уряді Молдови пояснили необхідність продовження НС ризиками, що зберігаються, для національної безпеки країни.

Як йдеться в документі щодо ініціативи, Молдова залишається під ризиком гібридної війни, "просування неправдивої інформації, маніпуляції у військових цілях і міжетнічному насильстві".

"Водночас війна в Україні може перешкодити постачанням до Молдови природного газу та електроенергії", - йдеться у документі.

Режим НП у Молдові

У Молдові ввели надзвичайний стан на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, і тепер постійно продовжують.

Під час НП, згідно із законодавством країни, влада має право на:

запровадження спеціального режиму в'їзду та виїзду до/з країни

може встановити особливий режим використання повітряного простору

встановити спеціальний режим пересування Молдовою

екстрадувати людей, чия присутність може бути небезпечною для безпеки країни

тимчасово евакуювати громадян із зон, що становлять небезпеку, створювати місця тимчасового розміщення для евакуйованих громадян

встановлювати спеціальний режим роботи для економічних агентів та держустанов

забороняти збори та маніфестації

забороняти створення воєнізованих організацій

мають право за необхідності проводити раціоналізацію споживання харчових продуктів та предметів першої необхідності

можуть за необхідності тимчасово призупиняти постачання газу та електрики питної води

можуть приймати рішення, щоб забезпечити населення газом та електроенергією

координувати роботу ЗМІ, щоб правильно інформувати населення здійснювати заходи щодо боротьби з фейковими новинами

забороняти звільнення працівників

змінювати процедуру відставки керівництва економічних агентів та держустанов

залучати громадян у роботу на благо суспільства

реквізувати майно для боротьби з наслідками ситуації, через яку оголошено НП

захищати інфраструктуру

керувати потоком мігрантів

вчиняти інші необхідні дії

отримувати та керувати зовнішньою допомогою на час НС.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду повідомила, що РФ усіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб за прикладом Білорусі використати територію країни у війні проти України.