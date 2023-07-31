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Парламент Молдовы рассмотрит продление режима чрезвычайного положения еще на 60 дней

Фото: парламент Молдовы (wikimedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Парламент Молдовы на заседании в понедельник, 31 июля, рассмотрит инициативу Кабинета министров о продлении в стране режима чрезвычайного положения еще на 60 дней. Подобные меры связаны с продолжающейся войной РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание tv8.md.

Заседание депутатов станет последнем в весенне-летней сессии. 

В правительстве Молдовы объяснили необходимость продления ЧП сохраняющимися рисками для национальной безопасности страны.

Как говорится в документе относительно инициативы, Молдова "по-прежнему подвержена гибридной войне, продвижению ложной информации, манипуляции в военных целях и межэтническом насилии".

"В то же время война в Украине может помешать поставкам в Молдову природного газа и электроэнергии", - идет речь в документе.

Режим ЧП в Молдове

В Молдове ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.

Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на:

  • введение специального режима въезда и выезда в/из страны
  • могут установить особый режим использования воздушного пространства
  • установить специальный режим передвижения по Молдове
  • экстрадировать людей, чье присутствие может быть опасным для безопасности страны
  • временно эвакуировать граждан из зон, которые представляют опасность, создавать места временного размещения для эвакуированных граждан
  • устанавливать специальный режим работы для экономических агентов и госучреждений
  • запрещать собрания и манифестации
  • запрещать создание военизированных организаций
  • имеют право по необходимости проводить рационализацию потребления пищевых продуктов и предметов первой необходимости
  • могут при необходимости временно приостанавливать поставки газа и электричества питьевой воды
  • могут принимать решения, чтобы обеспечить население газом и электроэнергией
  • координировать работу СМИ, чтобы правильно информировать население осуществлять меры по борьбе с фейковыми новостями
  • запрещать увольнение сотрудников
  • изменять процедуру отставки руководства экономических агентов и госучреждений
  • вовлекать граждан в работу на благо общества
  • реквизировать имущество для борьбы с последствиями ситуации, из-за которой объявлено ЧП
  • защищать инфраструктуру
  • управлять потоком мигрантов
  • совершать другие необходимые действия
  • получать и управлять внешней помощью на время ЧП.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что РФ всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию страны в войне против Украины.

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МолдоваЧрезвычайное положение