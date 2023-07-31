Парламент Молдовы рассмотрит продление режима чрезвычайного положения еще на 60 дней

Парламент Молдовы на заседании в понедельник, 31 июля, рассмотрит инициативу Кабинета министров о продлении в стране режима чрезвычайного положения еще на 60 дней. Подобные меры связаны с продолжающейся войной РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание tv8.md.
Заседание депутатов станет последнем в весенне-летней сессии.
В правительстве Молдовы объяснили необходимость продления ЧП сохраняющимися рисками для национальной безопасности страны.
Как говорится в документе относительно инициативы, Молдова "по-прежнему подвержена гибридной войне, продвижению ложной информации, манипуляции в военных целях и межэтническом насилии".
"В то же время война в Украине может помешать поставкам в Молдову природного газа и электроэнергии", - идет речь в документе.
В Молдове ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.
Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на:
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что РФ всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию страны в войне против Украины.
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