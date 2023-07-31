Парламент Молдовы рассмотрит продление режима чрезвычайного положения еще на 60 дней

Заседание депутатов станет последнем в весенне-летней сессии.

В правительстве Молдовы объяснили необходимость продления ЧП сохраняющимися рисками для национальной безопасности страны.

Как говорится в документе относительно инициативы, Молдова "по-прежнему подвержена гибридной войне, продвижению ложной информации, манипуляции в военных целях и межэтническом насилии".

"В то же время война в Украине может помешать поставкам в Молдову природного газа и электроэнергии", - идет речь в документе.

Режим ЧП в Молдове

В Молдове ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.

Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на:

введение специального режима въезда и выезда в/из страны

могут установить особый режим использования воздушного пространства

установить специальный режим передвижения по Молдове

экстрадировать людей, чье присутствие может быть опасным для безопасности страны

временно эвакуировать граждан из зон, которые представляют опасность, создавать места временного размещения для эвакуированных граждан

устанавливать специальный режим работы для экономических агентов и госучреждений

запрещать собрания и манифестации

запрещать создание военизированных организаций

имеют право по необходимости проводить рационализацию потребления пищевых продуктов и предметов первой необходимости

могут при необходимости временно приостанавливать поставки газа и электричества питьевой воды

могут принимать решения, чтобы обеспечить население газом и электроэнергией

координировать работу СМИ, чтобы правильно информировать население осуществлять меры по борьбе с фейковыми новостями

запрещать увольнение сотрудников

изменять процедуру отставки руководства экономических агентов и госучреждений

вовлекать граждан в работу на благо общества

реквизировать имущество для борьбы с последствиями ситуации, из-за которой объявлено ЧП

защищать инфраструктуру

управлять потоком мигрантов

совершать другие необходимые действия

получать и управлять внешней помощью на время ЧП.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что РФ всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию страны в войне против Украины.