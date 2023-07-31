Парламент Молдови розгляне продовження режиму надзвичайного стану ще на 60 днів
Парламент Молдови на засіданні у понеділок, 31 липня, розгляне ініціативу Кабінету міністрів щодо продовження в країні режиму надзвичайного стану ще на 60 днів. Подібні заходи пов'язані з триваючою війною РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання tv8.md.
Засідання депутатів стане останнім у весняно-літній сесії.
В уряді Молдови пояснили необхідність продовження НС ризиками, що зберігаються, для національної безпеки країни.
Як йдеться в документі щодо ініціативи, Молдова залишається під ризиком гібридної війни, "просування неправдивої інформації, маніпуляції у військових цілях і міжетнічному насильстві".
"Водночас війна в Україні може перешкодити постачанням до Молдови природного газу та електроенергії", - йдеться у документі.
Режим НП у Молдові
У Молдові ввели надзвичайний стан на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, і тепер постійно продовжують.
Під час НП, згідно із законодавством країни, влада має право на:
- запровадження спеціального режиму в'їзду та виїзду до/з країни
- може встановити особливий режим використання повітряного простору
- встановити спеціальний режим пересування Молдовою
- екстрадувати людей, чия присутність може бути небезпечною для безпеки країни
- тимчасово евакуювати громадян із зон, що становлять небезпеку, створювати місця тимчасового розміщення для евакуйованих громадян
- встановлювати спеціальний режим роботи для економічних агентів та держустанов
- забороняти збори та маніфестації
- забороняти створення воєнізованих організацій
- мають право за необхідності проводити раціоналізацію споживання харчових продуктів та предметів першої необхідності
- можуть за необхідності тимчасово призупиняти постачання газу та електрики питної води
- можуть приймати рішення, щоб забезпечити населення газом та електроенергією
- координувати роботу ЗМІ, щоб правильно інформувати населення здійснювати заходи щодо боротьби з фейковими новинами
- забороняти звільнення працівників
- змінювати процедуру відставки керівництва економічних агентів та держустанов
- залучати громадян у роботу на благо суспільства
- реквізувати майно для боротьби з наслідками ситуації, через яку оголошено НП
- захищати інфраструктуру
- керувати потоком мігрантів
- вчиняти інші необхідні дії
- отримувати та керувати зовнішньою допомогою на час НС.
Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду повідомила, що РФ усіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб за прикладом Білорусі використати територію країни у війні проти України.
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