Парламент Молдовы рассмотрит продление режима чрезвычайного положения еще на 60 дней
Парламент Молдовы на заседании в понедельник, 31 июля, рассмотрит инициативу Кабинета министров о продлении в стране режима чрезвычайного положения еще на 60 дней. Подобные меры связаны с продолжающейся войной РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание tv8.md.
Заседание депутатов станет последнем в весенне-летней сессии.
В правительстве Молдовы объяснили необходимость продления ЧП сохраняющимися рисками для национальной безопасности страны.
Как говорится в документе относительно инициативы, Молдова "по-прежнему подвержена гибридной войне, продвижению ложной информации, манипуляции в военных целях и межэтническом насилии".
"В то же время война в Украине может помешать поставкам в Молдову природного газа и электроэнергии", - идет речь в документе.
Режим ЧП в Молдове
В Молдове ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.
Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на:
- введение специального режима въезда и выезда в/из страны
- могут установить особый режим использования воздушного пространства
- установить специальный режим передвижения по Молдове
- экстрадировать людей, чье присутствие может быть опасным для безопасности страны
- временно эвакуировать граждан из зон, которые представляют опасность, создавать места временного размещения для эвакуированных граждан
- устанавливать специальный режим работы для экономических агентов и госучреждений
- запрещать собрания и манифестации
- запрещать создание военизированных организаций
- имеют право по необходимости проводить рационализацию потребления пищевых продуктов и предметов первой необходимости
- могут при необходимости временно приостанавливать поставки газа и электричества питьевой воды
- могут принимать решения, чтобы обеспечить население газом и электроэнергией
- координировать работу СМИ, чтобы правильно информировать население осуществлять меры по борьбе с фейковыми новостями
- запрещать увольнение сотрудников
- изменять процедуру отставки руководства экономических агентов и госучреждений
- вовлекать граждан в работу на благо общества
- реквизировать имущество для борьбы с последствиями ситуации, из-за которой объявлено ЧП
- защищать инфраструктуру
- управлять потоком мигрантов
- совершать другие необходимые действия
- получать и управлять внешней помощью на время ЧП.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что РФ всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию страны в войне против Украины.
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