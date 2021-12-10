До парламенту можуть потрапити 9 партій, - "Рейтинг"
Якби вибори до парламенту проводилися найближчої неділі, до Верховної ради потрапили б 8 партій. Ще одна політична сила - "УДАР Віталія Кличка" - на межі подолання прохідного бар'єра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Серед парламентських партій найбільшу підтримку має партія "Слуга народу" - 18% серед тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. За "Європейську солідарність" готові віддати голоси 13,7% виборців. ОПЗЖ та "Батьківщина" мають підтримку на рівні 11,4%.
Серед непарламентських політсил "Партію Разумкова "Розумна політика" готові підтримати 7,5% виборців, "Українську стратегію Гройсмана" - 6,2%, "Сила і честь" - 6%, "Партію Мураєва "Наші" - 5,2%.
На межі подолання прохідного бар'єра знаходиться партія "УДАР Віталія Кличка", яка за три тижні покращила свої позиції на 0,5% і наразі має підтримку 4,2% та "Радикальна партія Олега Ляшка" з 4%.
Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної Ради відбулися в середині листопада 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 18,0% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. Порівняно з кінцем жовтня (20,4%) рейтинг партії знизився.