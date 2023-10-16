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Парламент Міккі Мауса. Поїзд відвіз депутатів ЄС у Діснейленд замість Страсбурга, - Politico

Ілюстративне фото: поїзд відвіз депутатів ЄС у Діснейленд замість Страсбурга (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поїзд, який перевозив сотні депутатів Європарламенту і чиновників Європарламенту, в понеділок ненадовго опинився в Діснейленді після того, як по дорозі до Страсбурга звернув не туди, куди треба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що щомісяця Європарламент замовляє поїзди виключно для депутатів і чиновників ЄС, щоб доставляти їх між двома своїми будівлями в Брюсселі і Страсбурзі.

Після відправлення з брюссельського вокзалу Міді потяг залишив аеропорт імені Шарля де Голля і попрямував до Марн-ла-Валле-Шессі, де розташований Діснейленд, що спричинило 45-хвилинну затримку.

При цьому чиновник ЄС заявив, що вони не змогли вийти, додавши, що під час короткої зупинки він міг бачити вершину американських гірок Space Mountain.

"Ми не парламент Міккі Мауса", - сказав німецький депутат Даніель Фройнд.

Помічник одного з євродепутатів зазначив, що чиновники сміються над божевіллям ситуації, що склалася.

"Машиністу довелося перейти в інший кінець поїзда, перезапустити його і їхати в іншому напрямку", - сказав ще один чиновник.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом не зміг в'їхати в Україну на неформальну зустріч міністрів ЄС, адже забув паспорт.

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