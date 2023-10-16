ua en ru
Пн, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Парламент Міккі Мауса. Поїзд відвіз депутатів ЄС у Діснейленд замість Страсбурга, - Politico

Понеділок 16 жовтня 2023 16:56
UA EN RU
Парламент Міккі Мауса. Поїзд відвіз депутатів ЄС у Діснейленд замість Страсбурга, - Politico Ілюстративне фото: поїзд відвіз депутатів ЄС у Діснейленд замість Страсбурга (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поїзд, який перевозив сотні депутатів Європарламенту і чиновників Європарламенту, в понеділок ненадовго опинився в Діснейленді після того, як по дорозі до Страсбурга звернув не туди, куди треба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що щомісяця Європарламент замовляє поїзди виключно для депутатів і чиновників ЄС, щоб доставляти їх між двома своїми будівлями в Брюсселі і Страсбурзі.

Після відправлення з брюссельського вокзалу Міді потяг залишив аеропорт імені Шарля де Голля і попрямував до Марн-ла-Валле-Шессі, де розташований Діснейленд, що спричинило 45-хвилинну затримку.

При цьому чиновник ЄС заявив, що вони не змогли вийти, додавши, що під час короткої зупинки він міг бачити вершину американських гірок Space Mountain.

"Ми не парламент Міккі Мауса", - сказав німецький депутат Даніель Фройнд.

Помічник одного з євродепутатів зазначив, що чиновники сміються над божевіллям ситуації, що склалася.

"Машиністу довелося перейти в інший кінець поїзда, перезапустити його і їхати в іншому напрямку", - сказав ще один чиновник.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом не зміг в'їхати в Україну на неформальну зустріч міністрів ЄС, адже забув паспорт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європарламент Страсбург Диснейленд
NEWS
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу