Парламент Микки Маусса. Поезд увез депутатов ЕС в Диснейленд вместо Страсбурга, - Politico

Поезд, который перевозил сотни депутатов Европарламента и чиновников Европарламента, в понедельник ненадолго оказался в Диснейленде после того, как по дороге в Страсбург свернул не туда, куда нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что ежемесячно Европарламент заказывает поезда исключительно для депутатов и чиновников ЕС, чтобы доставлять их между двумя своими зданиями в Брюсселе и Страсбурге.

После отправления с брюссельского вокзала Миди поезд покинул аэропорт имени Шарля де Голля и направился в Марн-ла-Валле-Шесси, где расположен Диснейленд, что повлекло за собой 45-минутную задержку.

При этом чиновник ЕС заявил, что они не смогли выйти, добавив, что во время короткой остановки он смог увидеть вершину американских горок Space Mountain.

"Мы не парламент Микки Мауса", - сказал немецкий депутат Даниэль Фрейнд.

Помощник одного из евродепутатов отметил, что чиновники смеются над безумием сложившейся ситуации.

"Машинисту пришлось перейти в другой конец поезда, перезапустить его и ехать в другом направлении", - сказал еще один чиновник.

Напомним, ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем не смог въехать в Украину на неформальную встречу министров ЕС, ведь забыл паспорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.