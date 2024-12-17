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Парламент має зробити стратегічний вибір на користь енергобезпеки, - нардеп про закон про добудову ХАЕС

Вівторок 17 грудня 2024 10:27
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Парламент має зробити стратегічний вибір на користь енергобезпеки, - нардеп про закон про добудову ХАЕС Фото: парламент має зробити стратегічний вибір на користь енергобезпеки (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Верховна Рада сьогодні, 17 грудня, розгляне законопроєкт про добудову 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Народний депутат Сергій Нагорняк підкреслив важливість цього рішення, назвавши його стратегічним для енергетичної незалежності країни.

Про це нардеп заявив у коментарі РБК-Україна.

"Законопроєкт стоїть одним із перших у порядку денному. На жаль, в парламенті є критики добудови ХАЕС. Проте не добудовувати – це те саме, що не будувати захисні споруди чи не купувати зброю. Після окупації Запорізької АЕС ми маємо замістити втрачений потенціал. Добудова 3-го та 4-го енергоблоків забезпечить додаткові 2200 мегават для нашої енергосистеми", – наголосив Нагорняк.

Депутат також зауважив, що ухвалення закону дозволить “Енергоатому” розпочати виготовлення проєктно-кошторисної документації та пройти державну експертизу, після чого будівництво можна буде реалізувати у найкоротші терміни.

"Чим швидше парламент проголосує, тим швидше ми почнемо цей процес. Зволікати з таким рішенням у сьогоднішніх реаліях неприпустимо", – додав він.

За оцінками фахівців, добудова 3-го енергоблоку триватиме близько 4 років, а 4-го – близько 5 років.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект про добудову 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

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