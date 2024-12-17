Парламент должен сделать стратегический выбор в пользу энергобезопасности, - нардеп о законе о достройке ХАЭС

Верховная Рада сегодня, 17 декабря, рассмотрит законопроект о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Народный депутат Сергей Нагорняк подчеркнул важность этого решения, назвав его стратегическим для энергетической независимости страны.

Об этом нардеп заявил в комментарии РБК-Украина .

"Законопроект стоит одним из первых в повестке дня. К сожалению, в парламенте есть критики достройки ХАЭС. Однако не достраивать - это то же самое, что не строить защитные сооружения или не покупать оружие. После оккупации Запорожской АЭС мы должны заместить утраченный потенциал. Достройка 3-го и 4-го энергоблоков обеспечит дополнительные 2200 мегаватт для нашей энергосистемы", - отметил Нагорняк.

Депутат также отметил, что принятие закона позволит "Энергоатому" начать изготовление проектно-сметной документации и пройти государственную экспертизу, после чего строительство можно будет реализовать в кратчайшие сроки.

"Чем быстрее парламент проголосует, тем быстрее мы начнем этот процесс. Медлить с таким решением в сегодняшних реалиях недопустимо", - добавил он.

По оценкам специалистов, достройка 3-го энергоблока продлится около 4 лет, а 4-го - около 5 лет.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.