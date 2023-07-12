Парламент має заборонити допуск партнерів Кремля на державні тендери, - експерт

За її словами, ця заборона має поширюватись і на фірми-посередники, які представляють інтереси таких компаній.

"На сьогодні це питання етики та внутрішньої відповідальності керівників українських державних компаній, які проводять тендери", - заявила експерт.

Коваленко також зауважила, що рішення щодо встановлення заборони допуску партнерів Кремля на державні тендери має прийняти Верховна рада.

Зокрема, слід внести зміни у законодавство про публічні закупівлі. Будь-які інші форми заборони, на думку експертки, будуть скоріше оскаржені Антимонопольним комітетом, слід також врахувати завчасно укладені договірні відносини.

"Неприпустимо, щоб під час війни компанії, які належать державі Україна, своїми коштами підтримували міжнародних спонсорів війни. На жаль, такі скандали час від часу трапляються. Днями ЗМІ повідомили про закупівлю "Укргазвидобуванням" та "Оператором ГТС України" трубної продукції китайських компаній, які є стабільними постачальниками нафтогазового сектору Росії. Все, що стосується нафти й газу - зброя Кремля", - резюмувала Коваленко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що китайські партнери РФ цього року через фірму-посередника виграли на державних тендерах в Україні понад 2,6 мільярда.

Також повідомлялося, що китайські трубники, що постачають продукцію до України, є багаторічними партнерами Ірану.