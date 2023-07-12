Парламент должен запретить допуск партнеров Кремля на государственные тендеры, - эксперт

По ее словам, этот запрет должен распространяться и на фирмы-посредники, представляющие интересы таких компаний.

"На сегодняшний день это вопрос этики и внутренней ответственности руководителей украинских государственных компаний, которые проводят тендеры", - заявила эксперт.

Коваленко также отметила, что решение об установлении запрета на допуска партнеров Кремля на государственные тендеры должен принять Верховная рада.

В частности, следует внести изменения в законодательство о публичных закупках. Любые другие формы запрета, по мнению эксперта, будут скорее обжалованы Антимонопольным комитетом, следует также учесть заранее заключенные договорные отношения.

"Недопустимо, чтобы во время войны принадлежащие государству Украина компании своими средствами поддерживали международных спонсоров войны. К сожалению, такие скандалы время от времени случаются. На днях СМИ сообщили о закупке "Укргаздобычей" и "Оператором ГТС Украины" трубной продукции китайских компаний, которые являются стабильными поставщиками нефтегазового сектора России. Все, что касается нефти и газа – оружие Кремля", - резюмировала Коваленко.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что китайские партнеры РФ в этом году из-за фирмы-посредника выиграли на государственных тендерах в Украине более 2,6 миллиарда.

Также сообщалось, что китайские трубники, поставляющие продукцию в Украину, являются многолетними партнерами Ирана.