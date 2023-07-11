Китайські трубники, що постачають продукцію до України, є багаторічними партнерами Ірану, - експерт

Китайські трубні компанії Tianjin Pipe Corporation та Hengyang Valin Steel Tube є багаторічними партнерами державних нафтогазових компаній Ірану, постачають їм свою продукцію в обхід західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру політичного аналізу, автора монографії "Україна та Китай: еволюція відносин (2021 – травень 2022)" Володимира Головко.

"Іран вже кілька десятків років знаходиться під західними санкціями, його зовнішня торгівля дуже обмежена, тому Китай, фактично, майже єдиний його торгівельний партнер, який може постачати продукцію із доданою вартістю. Своєю чергою, стратегія Пекіну - максимізація свого зовнішнього впливу на глобальній арені шляхом свого експорту»" - сказав він.

За словами експерта, Tianjin Pipe Corporation більш ніж п’ять останніх років постачає насосно-компресорні труби іранським державним компаніям з видобутку вуглеводнів: "скоріш за все, поставки здійснюються через ланцюг посередників".

З іншого боку, зазначив експерт, Hengyang Valin Steel Tube різко скоротила свою присутність в Ірані: "Це сталося після аварії на свердловині із китайською обсадною трубою, яка трапилась декілька років тому. Тим не менш, поставки цього виробника до Ірану не припинились повністю".

Головко також додав, що цей же сортамент труб і TPCO, і Hengyang постачає їх в Україну.

"Офіційному Києву необхідна корекція підходів до захисту свого українського товарного ринку в нових геополітичних умовах. Ситуація виглядає так, що Мінекономіки України все ще перестраховується при проведенні антидемпінгових розслідувань, зокрема, щодо китайської продукції. Але ж на період війни у разі відповідних звернень українських компаній запровадження обмежувальних заходів щодо продукції китайських підприємств, що співпрацюють з Росією, Іраном, Білоруссю, має бути політично мотивованим, а не економічно обґрунтованим", - підкреслив науковець.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Tianjin Pipe Corporation та Hengyang Valin Steel Tube, які є партнерами Росії, виграли за допомогою фірми-посередника на держтендерах в Україні 2,6 млрд грн.