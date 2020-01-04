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Парламент Ливии отменил соглашение о военном сотрудничестве с Турцией

Новости » В мире     04.01.2020 - 14:14
Парламент Ливии отменил соглашение о военном сотрудничестве с Турцией
Иллюстративное фото (GettyImages)

Депутаты просят генпрокуратуру привлечь к суду главу правительства Фаиза Сараджа за гоизмену

Официальный парламент Ливии проголосовал за отмену соглашения о военном сотрудничестве между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и Турцией. Об этом сообщает Al Arabiya.

Соответствующее решение было принято депутатами парламента в субботу, 4 января, на экстренном заседании по вопросам военного сотрудничества между Триполи и Анкарой.

Также депутаты запретили публиковать в официальной прессе текст меморандума, подписанный между Сараджа и президентом Турции Реджепом Эрдоганом о военном сотрудничестве и закрыли турецкие посольства в стране. Кроме этого депутаты международно признанного парламента планируют обратиться в генпрокуратуру Ливии с призывом привлечь Сараджа к ответственности за госизмену и в Совбез ООН с требованием провести экстренное заседание по вопросу возможного вторжения Турции в Ливию.

Отметим, на данный момент в Ливии действует два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

Напомним, 2 января парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Ливию. Отправку военных в Ливию поддержали 325 депутатов.

https://www.rbc.ua/rus/news/parlament-turtsii-razreshil-otpravku-voennyh-1577978396.html

Также РБК-Украина писало, что в конце декабря международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку. Правительство Ливии официально запросило у Турции воздушную, наземную и морскую военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

https://www.rbc.ua/rus/news/liviya-ofitsialno-zaprosila-turtsii-voennuyu-1577390118.html

Международно признанный парламент Ливии отменил меморандум о военном сотрудничестве с Турцией, согласно которому Турция планировала отправку военных в Ливию. Также депутаты планируют обратиться в генпрокуратуру с целью привлечь к суду главу правительства Фаиза Сараджа за госизмену

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