Парламент Лівії скасував угоду про військове співробітництво з Туреччиною

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Депутати просять генпрокуратуру притягнути до суду главу уряду Фаїза Сараджа за гоизмену

Офіційний парламент Лівії проголосував за скасування угоди про військове співробітництво між Урядом національної згоди (ПНР) Фаїза Сараджа і Туреччиною. Про це повідомляє Al Arabiya.

Відповідне рішення було прийнято депутатами парламенту в суботу, 4 січня, на екстреному засіданні з питань військового співробітництва між Тріполі і Анкарою.

Також депутати заборонили публікувати в офіційній пресі текст меморандуму, підписаного між Сараджа і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом про військову співпрацю і закрили турецькі посольства в країні. Крім цього депутати міжнародно визнаного парламенту планують звернутися в генпрокуратуру Лівії з закликом притягнути Сараджа до відповідальності за держзраду і в раду Безпеки ООН з вимогою провести екстрене засідання з питання можливого вторгнення Туреччини в Лівії.

Відзначимо, на даний момент в Лівії діє два органу виконавчої влади - Уряд національної згоди Сараджа і тимчасовий кабінет Абдалли Абдуррахмана ат-Тані.

Нагадаємо, 2 січня парламент Туреччини схвалив відправку турецьких військових у Лівії. Відправку військових у Лівії підтримали 325 депутатів.

https://www.rbc.ua/ukr/news/parlament-turtsii-razreshil-otpravku-voennyh-1577978396.html

Також РБК-Україна писало, що наприкінці грудня міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно запросило у Туреччині військову підтримку. Уряд Лівії офіційно запросило у Туреччині повітряну, наземну та морську військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил від захоплення столиці Тріполі.

https://www.rbc.ua/ukr/news/liviya-ofitsialno-zaprosila-turtsii-voennuyu-1577390118.html

Міжнародно визнаний парламент Лівії скасував меморандум про військове співробітництво з Туреччиною, згідно з яким Туреччина планувала відправку військових до Лівії. Також депутати планують звернутися в генпрокуратуру з метою притягнути до суду главу уряду Фаїза Сараджа за держзраду