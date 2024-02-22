Парламент Латвії заборонив імпорт сільгосппродукції з Росії та Білорусі

Коли заборона набуде чинності

Закон забороняє ввезення або імпорт сільськогосподарської та кормової продукції до Латвії з Росії та Білорусі, зокрема, якщо продукція цих країн ввозиться до Латвії з інших третіх країн.

Закон набуде чинності після того, як його підпише президент.

Поправки передбачають, що заборона діятиме до 1 липня 2025 року, а надалі за необхідності її може бути продовжено. В анотації до законопроєкту не пояснюється детально визначення терміну заборони, але, ймовірно, згадується конкретна дата, щоб закон також відповідав принципу пропорційності правового поля.

Росія не повинна отримувати додаткові доходи

В анотації до поправок пояснюється, що Латвія як країна, що межує з Росією, рухається до якнайшвидшого розриву економічних зв'язків з країною-агресором, щоб захистити свою безпеку. Ініціатива Латвії є додатковим елементом загальної політики санкцій Європейського союзу.

"Латвія має зробити все можливе для збереження миру та міжнародної безпеки. Латвія підтримуватиме Україну до її перемоги над Росією", - йдеться в повідомленні.

Зміни спрямовані на те, щоб не дати державним бюджетам країн-агресорів і підприємствам цих країн отримати додаткові прибутки від експорту своєї продукції до Латвії, тим самим сприяючи можливості продовження війни в Україні.

Яка саме продукція потрапить під заборону

Сільськогосподарською та кормовою продукцією в розумінні цього закону є продукти сільського господарства, тваринництва та рибальства, а також продукція першого ступеня переробки, безпосередньо пов'язана з такими продуктами.

У законі йдеться про те, що уряд повинен буде видати правила, які визначатимуть, які саме сільськогосподарські та кормові продукти буде заборонено ввозити в Латвію.

Заборона поширюватиметься на випуск продукції у вільний обіг, за винятком пропуску у вільний обіг з метою доставки продукції одержувачу в іншій державі-члені ЄС зі звільненням від податку на додану вартість.

Заборона поширюється на ввезення для переробки за винятком ввезення для переробки з метою знищення продукції, а також на ввезення для кінцевого споживання.

Санкції проти Росії

Велика Британія оголосила про введення понад 50 нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують незаконну війну російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

Також Рада ЄС продовжила дію санкцій проти Росії за окупацію деяких непідконтрольних уряду територій України. Санкції діятимуть до 25 лютого 2025 року.

Учора стало відомо, що посли Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії.