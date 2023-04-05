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Парламент Латвії ухвалив закон про обов'язкову військову службу. Перший призов буде влітку

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Латвія, Середа 05 квітня 2023 15:37
Парламент Латвії ухвалив закон про обов'язкову військову службу. Перший призов буде влітку Фото: Парламент Латвії ухвалив закон про обов'язкову військову службу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Латвії ухвалили закон про обов'язкову військову службу, а перший призов відбудеться цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення парламенту Латвії, про яке пише Delfi.

Закон ухвалили 68 голосами "за", 11 депутатів проголосували "проти", п'ятеро не голосували. Призов на службу національної оборони підлягають чоловіки та жінки від 18 до 27 років терміном 11 місяців. Існує можливість пройти цивільну чи альтернативну службу.

Зазначається, що якщо громадянин Латвії здобуває освіту на момент призову, він має відслужити протягом року після закінчення навчального закладу.

Вводяться різні відстрочки, наприклад, щодо догляду за дитиною або за сімейними обставинами. Не підлягає заклику громадянин, який також має громадянство іншої держави, якщо він уже проходив військову службу за кордоном. Така людина може подати заяву про службу добровільно. Ухилення від військової служби передбачає кримінальну відповідальність.

Цього року буде призвано 300 молодих людей, у січні 2024 - ще 300. Вони будуть добровольцями. Надалі планується розсилати повістки за допомогою комп'ютерної програми, яка відбиратиме випадкових людей пропорційно до кількості населення кожного латвійського регіону.

Раніше повідомлялось, що кабінет міністрів Латвії схвалив запровадження обов’язкової військової служби для чоловіків та добровільної для жінок.

До цього міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявляв про наміри ввести в країні загальну військову службу і склали план впровадження нововведень.

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