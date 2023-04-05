Парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе. Первый призыв будет летом

В Латвии был принят закон об обязательной военной службе, а первый призыв состоится этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение парламента Латвии, о котором пишет Delfi.

Закон был принят 68 голосами "за", 11 депутатов проголосовали "против", пятеро не голосовали. Призыв на службу национальной обороны подлежат мужчинам и женщинам от 18 до 27 лет сроком 11 месяцев. Есть возможность пройти гражданскую или альтернативную службу.

Отмечается, что если гражданин Латвии получает образование на момент призыва, он должен отслужить в течение года после окончания учебного заведения.

Вводятся различные отсрочки, например по уходу за ребенком или по семейным обстоятельствам. Не подлежит призыву гражданин, также гражданство другого государства, если он уже проходил военную службу за границей. Такой человек может подать заявление о службе добровольно. Уклонение от военной службы подразумевает уголовную ответственность.

В этом году будут призваны 300 молодых людей, в январе 2024 - еще 300. Они будут добровольцами. В дальнейшем планируется рассылать повестки с помощью компьютерной программы, отбирающей случайных людей пропорционально количеству населения каждого латвийского региона.