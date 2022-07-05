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В Латвии планируют ввести обязательную военную службу

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 19:59
В Латвии планируют ввести обязательную военную службу Фото: Артис Пабрикс, министр обороны Латвии (flickr by Saeima)
Автор: Иван Носальский

В Минобороны Латвии заявили о намерениях ввести в стране общую военную службу и составили план внедрения нововведений.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на LETA, об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По словам чиновника, обязательная военная служба будет внедряться поэтапно в течении пяти лет. Уже с начала 2023 года должна начаться первая фаза, во время которой призыв будет добровольным.

Он добавил, что призыв будет проходить два раза в год - первого января и первого июля. Будет доступно четыре варианта службы: общая военная служба; служба в национальной гвардии 20 дней в году в течение пяти лет; курс командира подразделения в университете; альтернативная военная служба. Служба будет длится 11 месяцев.

При этом обязательному призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины смогут служить добровольно.

Государство будет компенсировать призывникам 400 евро на ежедневные расходы, а также оплачивать питание и проживание в бараках.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила недовольство планом НАТО по защите стран Балтии в случае войны.

Также мы писали, что Испания разместила батарею зенитных ракетных комплексов Nasams в Латвии в рамках наращивания присутствия НАТО в Балтийском регионе.

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