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Парламент Канады эвакуировали из-за "подозрительного инцидента"

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Оттава, Воскресенье 12 июня 2022 03:57
Парламент Канады эвакуировали из-за "подозрительного инцидента" Фото: Парламент Канады эвакуировали из-за "подозрительного инцидента" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Полиция Канады эвакуировала персонал зданий национального парламента из-за "подозрительного инцидента". Спецслужбы оцепили прилегающие улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Характер возможной угрозы при этом правоохранители не уточнили.

Позднее в полиции сообщили о завершении расследования подозрительного инцидента, добавляя, что угрозы общественной безопасности не обнаружено.

Оцепленные районы были вновь открыты для граждан.

Напомним, во время протестов дальнобойщиков в январе премьера Канады Джастина Трюдо и его семью по соображениям безопасности перевезли из их дома в другое место в Оттаве.

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