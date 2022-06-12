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Парламент Канади евакуювали через "підозрілий інцидент"

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Оттава, Неділя 12 червня 2022 03:57
Парламент Канади евакуювали через "підозрілий інцидент" Фото: Парламент Канади евакуювали через "підозрілий інцидент" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Поліція Канади евакуювала персонал будівель національного парламенту через "підозрілий інцидент". Спецслужби оточили прилеглі вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Характер можливої загрози при цьому правоохоронці не уточнили.

Пізніше в поліції повідомили про завершення розслідування підозрілого інциденту, додаючи, що загрози громадській безпеці не виявлено.

Оточені райони були знову відкриті для громадян.

Нагадаємо, під час протестів далекобійників у січні прем'єра Канади Джастіна Трюдо і його сім'ю з міркувань безпеки перевезли з їхнього будинку в інше місце в Оттаві.

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