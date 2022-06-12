Парламент Канади евакуювали через "підозрілий інцидент"
Фото: Парламент Канади евакуювали через "підозрілий інцидент" (Getty Images)
Поліція Канади евакуювала персонал будівель національного парламенту через "підозрілий інцидент". Спецслужби оточили прилеглі вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.
Характер можливої загрози при цьому правоохоронці не уточнили.
Пізніше в поліції повідомили про завершення розслідування підозрілого інциденту, додаючи, що загрози громадській безпеці не виявлено.
Оточені райони були знову відкриті для громадян.
Нагадаємо, під час протестів далекобійників у січні прем'єра Канади Джастіна Трюдо і його сім'ю з міркувань безпеки перевезли з їхнього будинку в інше місце в Оттаві.
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