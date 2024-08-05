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ООН визнала, що співробітники її агентства могли брати участь у нападі ХАМАС на Ізраїль

Понеділок 05 серпня 2024 21:53
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ООН визнала, що співробітники її агентства могли брати участь у нападі ХАМАС на Ізраїль Ілюстративне фото: співробітники БАПОР могли бути бойовиками ХАМАС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дев'ятеро співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) могли бути причетними до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року.

Про це сказано у заяві Управління служб внутрішнього нагляду ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

В Управлінні заявили, що завершили розслідування щодо 19 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям, яких підозрювали в участі у нападі ХАМАСу на Ізраїль.

За підсумками розслідування з'ясувалося, що у дев'яти випадках "отримані докази вказують на те, що співробітники БАПОР могли бути причетні до збройних нападів 7 жовтня 2023 року".

"Робота цих осіб буде припинена в інтересах Агентства", - сказано в заяві.

При цьому в інших дев'яти випадках докази причетності до нападу були недостатніми, а в одному випадку доказів не було.

Що передувало

Нагадаємо, у січні Reuters писало, що Ізраїль звинуватив 190 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям у викраденнях та вбивствах ізраїльтян під час нападу ХАМАС у 2023 році.

Одного з них Ізраїль підозрював в участі в нападі на прикордонне село Беєрі. Десяту частину жителів населеного пункту було вбито.

До речі, нещодавно в Ірані було ліквідовано лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Іранська влада звинувачує в цьому Ізраїль, хоча в Тель-Авіві цього не підтверджують. Більш детально про вбивство Ганії - у матеріалі РБК-Україна.

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ООН ХАМАС Ізраїль
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