ООН визнала, що співробітники її агентства могли брати участь у нападі ХАМАС на Ізраїль

Дев'ятеро співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) могли бути причетними до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року.

Про це сказано у заяві Управління служб внутрішнього нагляду ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

В Управлінні заявили, що завершили розслідування щодо 19 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям, яких підозрювали в участі у нападі ХАМАСу на Ізраїль.

За підсумками розслідування з'ясувалося, що у дев'яти випадках "отримані докази вказують на те, що співробітники БАПОР могли бути причетні до збройних нападів 7 жовтня 2023 року".

"Робота цих осіб буде припинена в інтересах Агентства", - сказано в заяві.

При цьому в інших дев'яти випадках докази причетності до нападу були недостатніми, а в одному випадку доказів не було.