Парламент изменил правила фитосанитарного контроля

Ожидается, что принятие закона позволит увеличить инвестиционную привлекательность аграрного бизнеса в Украине

Парламент поддержал во втором чтении проект закона №6673 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования проведения некоторых фитосанитарных процедур". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 234 нардепа.

В пояснительной записке подчеркивается, что в настоящее время отдельные фитосанитарные процедуры в Украине нуждаются в усовершенствовании и приведении в соответствие с законодательством Евросоюза, что должно решить ряд проблем, касающихся системы защиты растений и минимизировать затраты и риски сельхозтоваропроизводителей и экспортеров продукции растительного происхождения.

"Повышение эффективности и качества фитосанитарных процедур позволит увеличить инвестиционную привлекательность аграрного бизнеса в Украине, объемы поступлений в бюджеты, уровень занятости сельского населения", - сказано в ней.

Проектом вводится Реестр уполномоченных фитосанитарных лабораторий, функционирование которого позволит создать эффективную систему прослеживаемости заключений лабораторий и фитосанитарных сертификатов, выданных на их основе. Документом регулируется проведение фитосанитарной экспертизы и арбитражной фитосанитарной экспертизы.

Определяется, что срок действия фитосанитарного сертификата на территории Украины составляет 14 дней.

Документом предусматривается введение административной ответственности должностных лиц фитосанитарных лабораторий за ненадлежащее соблюдение законодательства о карантине растений во время проведения фитосанитарной экспертизы.

Кроме того, определяется, что при выдаче фитосанитарного сертификата на экспорт и реэкспорт учитываются фитосанитарные требования страны-импортера.

"Для максимально эффективного внутреннего и внешнего фитосанитарного контроля в Украине необходимо внедрение международной практики по привлечению частного сектора к предоставлению услуг по отбору образцов продукции и проведения фитосанитарной экспертизы", - сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что полномочия частных лабораторий на проведение анализов позволит инкорпорировать фитосанитарный контроль в логистические и производственные процессы сельхозпроизводителей и экспортеров продукции, избежать дублирования операций (например, с определением качества продукции) и повысить качество фитосанитарной экспертизы, что в свою очередь будет способствовать уменьшению контактов бизнеса и госслужащих, что, как ожидают авторы проекта закона, значительно уменьшит риск коррупционных действий в сфере фитосанитарного контроля.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что парламент установил основные требования к маркировке органической продукции.