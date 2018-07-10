Парламент установил основные требования к маркировке органической продукции

Ожидается, что реализация закона будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции

Парламент принял во втором чтении законопроект №5448-д "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 237 нардепов.

Документом определяются общие основы госрегулирования в сфере органического производства и обращения органической продукции, полномочия центральных органов исполнительной власти, осуществляющих госуправление и контроль в указанной сфере.

Определяется система прав и обязанностей субъектов рынка органической продукции, в частности, операторов рынка, органов сертификации. Так, положениями документа регламентированы требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, четко установлены основные принципы осуществления процедуры сертификации органического производства с детализацией по отраслям.

Также введен четкий и прозрачный механизм регистрации в органах сертификации, операторов рынка и органического семян.

К тому же, проектом определяется механизм госконтроля (надзора) за деятельностью субъектов рынка органической продукции и устанавливается ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

Отметим, отдельно установлены требования к перечню веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического производства и разрешенных к использованию в предельно допустимых количествах. Определена процедура, по которой они могут быть разрешены к использованию.

Законопроект содержит положения относительно процедуры сертификации органического производства и обращения органической продукции, устанавливает требования к органам сертификации, их функции и ответственность. Отдельно определяются требования к хранению, перевозке, реализации, декларированию и маркировке органической продукции.

"Реализация положений проекта закона будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта. Кроме этого, будет гарантировать потребителям уверенность в продуктах, маркированных как органические, окажет положительное влияние на защиту операторов органического рынка от недобросовестной конкуренции, а также обеспечит прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и обращения органических продуктов", - отмечают авторы в пояснительной записке.



Напомним, в ноябре 2017 Рада отправила на доработку законопроект об основных требованиях к органическому производству.