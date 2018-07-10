Парламент змінив правила фітосанітарного контролю

Очікується, що прийняття закону дозволить збільшити інвестиційну привабливість аграрного бізнесу в Україні

Парламент підтримав у другому читанні проект закону №6673 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За документ після декількох невдалих спроб проголосували 234 нардепи.

У пояснювальній записці підкреслюється, що наразі окремі фітосанітарні процедури в Україні потребують вдосконалення та приведення у відповідність з законодавством Євросоюзу, що має вирішити ряд проблем щодо системи захисту рослин та мінімізувати витрати і ризики сільгосптоваровиробників й експортерів продукції рослинного походження.

"Підвищення ефективності та якості фітосанітарних процедур дозволить збільшити інвестиційну привабливість аграрного бізнесу в Україні, обсяги надходжень до бюджетів, рівень зайнятості сільського населення", - сказано у ній.

Проектом запроваджується Реєстр уповноважених фітосанітарних лабораторій, функціонування якого дозволить створити ефективну систему простежуваності висновків лабораторій та фітосанітарних сертифікатів, виданих на їх основі. Документом врегульовується проведення фітосанітарної експертизи та арбітражної фітосанітарної експертизи.

Визначається, що строк дії фітосанітарного сертифіката на території України складає 14 днів.

Документом передбачається запровадження адміністративної відповідальності посадових осіб фітосанітарних лабораторій за неналежне дотримання законодавства про карантин рослин під час проведення фітосанітарної експертизи.

Крім того, визначається, що при видачі фітосанітарного сертифіката на експорт та реекспорт враховуються фітосанітарні вимог країни-імпортера.

"Для максимально ефективного внутрішнього та зовнішнього фітосанітарного контролю в Україні необхідне впровадження міжнародної практики щодо залучення приватного сектору до надання послуг із відбору зразків продукції та проведення фітосанітарної експертизи", - сказано у пояснювальній записці.

Зазначається, що уповноваження приватних лабораторій на проведення аналізів дозволить інкорпорувати фітосанітарний контроль у логістичні та виробничі процеси сільгоспвиробників та експортерів продукції, уникнути дублювання операцій (наприклад, із визначенням якості продукції) та підвищити якість фітосанітарної експертизи, що у свою чергу сприятиме зменшенню контактів бізнесу та держслужбовців, що, як очікують автори проекту закону, значно зменшить ризик корупційних дій у сфері фітосанітарного контролю.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що парламент встановив основні вимоги до маркування органічної продукції.