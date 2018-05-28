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Интервью

Парламент Испании в пятницу рассмотрит недоверие правительству из-за коррупционного скандала

НовостиПолитика    28.05.2018 - 17:58
Фото: Мариано Рахой (flickr.com-eppofficial)
Фото: Мариано Рахой (flickr.com-eppofficial)

Дебаты по этому вопросу испанские парламентарии проведут в четверг и пятницу

Парламент Испании на заседании в пятницу, 1 июня, проведет голосование о выражении недоверия правительству премьер-министра Мариано Рахоя. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, издание отмечает, что в понедельник, 28 мая, испанские парламентарии договорились провести дебаты по этому вопросу в четверг и в пятницу.

Напомним, ранее сообщалось, что испанская Партия социалистов инициировала вотум недоверия правительству Рахоя после вынесения приговоров по резонансному коррупционному делу. Отмечалось, что глава партии Педро Санчес внес предложение о вотуме недоверия правительству Рахоя после того, как были вынесены приговоры по так называемому "делу Gurtel", которое стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в современной истории страны.

В частности, Народная партия, которую возглавляет премьер, была осуждена как участник схемы с незаконным обогащением.

Так, социалисты уверены, что хотя расследование не нашло никаких нарушений со стороны нынешних чиновников, приговор суда бросает тень и на нынешнего руководителя Народной партии Мариано Рахоя.

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Теги публикации: коррупция, Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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