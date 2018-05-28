Парламент Іспанії у п'ятницю розгляне недовіру уряду через корупційний скандал

Дебати з цього питання іспанські парламентарі проведуть у четвер та п'ятницю

Парламент Іспанії на засіданні у п’ятницю, 1 червня, проведе голосування щодо висловлення недовіри уряду прем’єр-міністра Маріано Рахоя. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, видання зазначає, що у понеділок, 28 травня, іспанські парламентарі домовилися провести дебати з цього питання у четвер та у п’ятницю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іспанська Партія соціалістів ініціювала вотум недовіри уряду Рахоя після винесення вироків у резонансній корупційній справі. Зазначалося, що голова партії Педро Санчес вніс пропозицію щодо вотуму недовіри уряду Рахоя після того, як були винесені вироки по так званій "справі Gurtel", яка стала одним з найбільших корупційних скандалів в сучасній історії країни.

Зокрема, Народна партія, яку очолює прем'єр, була засуджена як учасник схеми з незаконним збагаченням.

Так, соціалісти впевнені, що хоча розслідування не знайшло жодних порушень з боку нинішніх чиновників, вирок суду кидає тінь і на нинішнього керівника Народної партії Маріано Рахоя.