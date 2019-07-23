Парламент Испании отказался переизбрать Санчеса на должность премьера

Парламент Испании отказался переизбрать Педро Санчеса, главу испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), которая победила на весенних досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EL Pais.

Отмечается, в первом туре Санчес не смог набрать необходимое количество голосов депутатов для переизбрания на пост премьер-министра.

"Кандидатуру Санчеса поддержали 124 парламентария, 170 проголосовали против, 52 воздержались. Еще четверо отсутствовали на голосовании (всего в парламенте 350 мест)", - говорится в сообщении.

При этом для победы в первом туре необходимо было набрать абсолютное большинство голосов - 176. Во втором туре, который состоится в четверг, 25 июля, Санчесу будет достаточно относительного большинства.

"Если его не выберут второй раз, то у депутатов будет два месяца, чтобы договориться о кандидатуре главы правительства. В противном случае парламент распустят, и осенью состоятся внеочередные выборы", - сообщает EL Pais.

Отметим, в июне 2018 года новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес. Он сменил своего консервативного предшественника Мариано Рахоя, который получил вотум недоверия.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Санчес встретится с главой женералитета Каталонии Кимом Торрою. Сообщается, что пока неизвестно, какие темы будут обсуждать стороны. Санчес заявил, что хочет сосредоточиться на социальных и экономических проблемах региона, а не на вопросе независимости Каталонии.