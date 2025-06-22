Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки для судноплавства, - ЗМІ

Чому закриття Ормузької протоки важливе?

Ормузька протока - "морський коридор" між Іраном та Оманом. Він сполучає Перську та Оманську затоку, а також надає Ірану та деяким сусіднім країнам вихід до Індійського океану.

Протока - ключова артерія світової нафтової та газової торгівлі. Через Ормузьку протоку проходить щонайменше 20% світового нафтогазового експорту, основні покупці якого - Китай, Індія, Японія, Південна Корея та деякі інші держави. Перекриття протоки може спричинити величезне зростання цін на нафту, від чого виграє Росія.

Ормузька протока має у найвужчому місті всього 33 кілометри ширини. Іран вважає більшу частину вод протоки "своїми": протистояти йому "в одного" Оман не здатний. Іран може закидати протоку мінами, а також використати свої численні ракетні та десантні катери, а також морські безпілотники.

Іран вже блокував Ормузьку протоку під час ірано-іракської війни 1980-1988 років, коли у протоці розгорнулася "танкерна війна". Ірак атакував лише іранські танкери, тоді як Іран атакував взагалі усі кораблі та судна, які бачив, в тому числі сили ВМС США.

Удар США по Ірану

Нагадаємо, що у ніч на 22 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. За словами Дональда Трампа, іранську ядерну програму знищено. Проте в Тегерані це заперечили та анонсували "відповідь".

Зокрема в Ірані заявили, що не відкидають виходу із ядерної угоди - оскільки дипломатія не захистила країну. Також Тегеран не виключає блокування Ормузької протоки, що значно підійме світові ціни на нафту.

Закриття даної протоки може вплинути й безпосередньо на українців. Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна пояснював, як пов'язані Ормузька протока та ціни на бензин в Україні.

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