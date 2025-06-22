Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива для судоходства, - СМИ

Почему закрытие Ормузского пролива важно?

Ормузский пролив - "морской коридор" между Ираном и Оманом. Он соединяет Персидский и Оманский заливы, а также предоставляет Ирану и некоторым соседним странам выход к Индийскому океану.

Пролив - ключевая артерия мировой нефтяной и газовой торговли. Через Ормузский пролив проходит не менее 20% мирового нефтегазового экспорта, основные покупатели которого - Китай, Индия, Япония, Южная Корея и некоторые другие государства. Перекрытие пролива может привести к огромному росту цен на нефть, от чего выиграет Россия.

Ормузский пролив имеет в самом узком месте всего 33 километра ширины. Иран считает большую часть вод пролива "своими": противостоять ему "в одного" Оман не способен. Иран может забросать пролив минами, а также использовать свои многочисленные ракетные и десантные катера, а также морские беспилотники.

Иран уже блокировал Ормузский пролив во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов, когда в проливе развернулась "танкерная война". Ирак атаковал только иранские танкеры, тогда как Иран атаковал вообще все корабли и суда, которые видел, в том числе силы ВМС США.

Удар США по Ирану

Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. По словам Дональда Трампа, иранская ядерная программа уничтожена. Однако в Тегеране это отрицали и анонсировали "ответ".

В частности, в Иране заявили, что не исключают выхода из ядерной сделки - поскольку дипломатия не защитила страну. Также Тегеран не исключает блокировки Ормузского пролива, что значительно поднимет мировые цены на нефть.

Закрытие данного пролива может повлиять и непосредственно на украинцев. Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина объяснял, как связаны Ормузский пролив и цены на бензин в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.