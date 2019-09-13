Парламент хоче запровадити планування законопроектних робіт

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

План законопроектних робіт затверджується за поданням спікера Ради

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної ради", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 248 парламентарів. Проектом пропонується запровадити планування законопроектних робіт, а саме за поданням спікера ВР, з урахуванням пропозицій комітетів ВР, парламентом затверджується план законопроектних робіт ВР, який включає перелік питань, що потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки та осіб, відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроектів.

План законопроектних робіт Ради повинен враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії парламенту.

Нагадаємо, Рада планує обмежити кількість депутатських запитів. Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект № 1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів".

Раніше комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР рекомендував Раді позбавляти нардепів грошей за прогули.