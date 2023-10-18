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Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президенту Зурабішвілі

Фото: Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Парламент Грузії сьогодні, 18 жовтня, не зміг оголосити імпічмент президенту Саломе Зурабішвілі. Вона залишиться на посаді глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NewsGeorgia.

"Імпічмент президента Грузії очікувано не відбувся", - пише видання.

Зазначається, що "за" відставку Саломе Зурабішвілі проголосували всього 86 депутатів за необхідних 100 голосів.

За підсумками голосування Зурабішвілі залишається на посаді президента Грузії.

Що передувало

Нагадаємо, у вересні члени "Грузинської мрії" звинуватили Саломе Зурабішвілі у порушенні Конституції, оскільки вона приїхала до Німеччини з робочим візитом без дозволу уряду.

Проросійська партія розпочала процедуру імпічменту Зурабішвілі, вона передала відповідне подання до Конституційного суду.

Раніше Конституційний суд дозволив розпочати процес імпічменту президента. Але, для того, щоб затвердити відсторонення Зурабішвілі, у парламенті необхідно щонайменше 100 голосів депутатів. Їх, ймовірно, не наберуть, оскільки всього депутатів від правлячої партії у парламенті 84.

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Грузія