Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

"Импичмент президента Грузии ожидаемо не состоялся", - пишет издание.

Отмечается, что "за" отставку Саломе Зурабишвили проголосовали всего 86 депутатов при необходимых 100 голосов.

По итогам голосования Зурабишвили остается на посту президента Грузии.

Что предшествовало

Напомним, в сентябре члены "Грузинской мечты" обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, поскольку она приехала в Германию с рабочим визитом без разрешения правительства.

Пророссийская партия начала процедуру импичмента Зурабишвили, она передала соответствующее представление в Конституционный суд.

Ранее Конституционный суд разрешил начать процесс импичмента президента. Но для того, чтобы утвердить отстранение Зурабишвили, в парламенте необходимо по меньшей мере 100 голосов депутатов. Их, возможно, не наберут, поскольку всего депутатов от правящей партии в парламенте 84.