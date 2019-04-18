Парламент Греции требует от Германии репарации за Вторую мировую войну

Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Афинско-Македонское агентство новостей.

Согласно агентству, греческие парламентарии приняли решение подавляющим большинством голосов.

До начала голосования в поддержку требования о репарациях выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, заявив, что намерение правительства предъявить зафиксированное письменно требование о выплате компенсации - "исторический и моральный долг".

"Правительство Греции намерено направить письменное обращение правительству Федеративной Республики Германии, в котором повторит его неотъемлемые требования, вытекающие из нацистского вторжения и оккупации, а также военных преступлений нацистской Германии", - заявил Ципрас.

Он также подчеркнул, что вопрос репараций обсуждается по меньшей мере c 1995 года на уровне устных переговоров.

Напомним, в октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша планирует потребовать от Германии выплаты новых репараций за разрушения во время Второй мировой войны.