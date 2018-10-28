Польша потребует от Германии новых репараций, - Дуда

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Дуда заявил, что не считает вопрос репараций полностью закрытым

Польша планирует потребовать от Германии выплаты новых репараций за разрушения во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды в интервью немецкому Bild.

В частности, Дуда отметил, что не считает полностью закрытым вопрос о репарациях.

"На мой взгляд, вопрос о выплате репараций еще не закрыт. В польском парламенте, в сейме, эту тему изучает группа экспертов. Депутаты обсудят эту тему и примут решение о наших дальнейших шагах", - заявил он.

Отдельно он обратил внимание на то, что в ходе Второй мировой войны Варшава была разрушена до основания.

"Промежуточные результаты работы экспертной группы подтверждают, что эти потери так и не были компенсированы. Так что это вопрос честности и ответственности", - добавил Дуда.

Напомним, в сентябре прошлого года экспертная комиссия польского Сейма подготовила заключение по возможному требованию репараций от Германии и пришла к выводу, что такие требования законны.

До этого Германия отвергла требования Польши начать новые переговоры о репарациях за ущерб от нацистского режима во время Второй мировой войны.